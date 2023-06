Accusa un malore sul traghetto Napoli-Palermo | soccorso dalla Capitaneria

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl pronto intervento della Guardia Costiera diè stato determinante per soccorrere un passeggero di 49 anni colto da infarto la scorsa notte mentre era a bordo della nave della Tirrenia Raffaele Rubattino. L’uomo, affetto da pregresse patologie cardiache, è stato ricoverato all’ospedale Capilupi di Capri dal quale sarà dimesso in giornata. Non è in pericolo di vita. La richiesta di aiuto è giunta all’incirca a mezzanotte alla sala operativa delladi Porto – Guardia Costiera di. La nave, partita daalle 20.15 circa, E con oltre 300 passeggeri a bordo, era diretta ae si trovava a molte miglia al largo dell’isola di Capri. E’ stato il medico di bordo, con la consulenza del Cirm (Centro Internazionale Radio Medico), struttura nazionale ...