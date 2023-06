Accostato all'Inter | Zilliacus lancia un fondo per investire in Serie A | obiettivo 400 milioni

La fondazione porta il nostro nome ma è di tutti quelli che lavorano per 365 giorni'anno'. ... Spalletti è andato via, il nome di Fabio è statoalla panchina. Che effetto ti fa 'Si sfonda ...Così l'allenatore della Salernitana, Paulo Sousa, in merito alla voci che lo hannoalla panchina del Napoli. "Sapete che per me la cosa più importante è presentarmi un progetto'...Così l'allenatore della Salernitana, Paulo Sousa, in merito alla voci che lo hannoalla panchina del Napoli. "Sapete che per me la cosa più importante è presentarmi un progetto'...

Accostato all'Inter, Zilliacus lancia un fondo per investire in Serie A ... Calciomercato.com

Ancora un sorpasso per i bookmaker nella corsa alla panchina del Napoli. Dopo Paulo Sousa, accostato al club partenopeo nei giorni scorsi, in pole si è portato Christophe Galtier. L’attuale tecnico de ...Aggiornamenti sulla situazione di Arkadiusz Milik, attaccante polacco accostato anche alla Fiorentina e tornato all'Olympique Marsiglia dopo il prestito alla Juventus. Il giocatore ...