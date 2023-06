Accadde oggi | 14 giugno | da Keizer ad Andrea Icardi

Leggi su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 14 giugno 2023) 14: daadEntrò nella storia dell’Ajax per esser stato il secondo capitano ad alzare la Coppa Campioni, senza dimenticare che tornò a vestire quella fascia dopo Johan Cruijff:avrebbe compiuto ottant’anni Piet. Il giorno del suo cinquantacinquesimo compleanno se ne andava Camillo Achilli, 168 presenze in Serie A con l’Inter (non consideriamo la stagione 1945-46) e quarantanove nel torneo cadetto tra Genoa e Verona. Dei nerazzurri fu anche allenatore. Quel 141998 Sinisa Mihajlovic realizzava l’unica rete in un Mondiale: la prima invece per Davor Suker, futuro capocannoniere di France ’98. P.S. Come ha ricordato ieri La Gazzetta dello Sport, Silvio Berlusconi divenne ufficialmente proprietario del Milan il 20 febbraio 1986. ...