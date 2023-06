' A Torino mi sento a casa' ma Cuadrado lascia la Juve | ecco perché

P ochi calciatori, come Cuadrado, possono rappresentare l'ultimo decennio di successi della Juventus. La storia del colombiano s'intreccia con quella del club bianconero, fino a rappresentarne alcune ...Db28/02/2023 - campionato di calcio serie A / Juventus -/ foto Daniele Buffa/Image ... È un club dove mibene, a casa, i valori del club (lavoro, resilienza, superamento degli ...Ora peròforte l'esigenza di raccontarvi come mi, è corretto che lo sappiate. Ho iniziato la stagione outdoor e purtroppo non è andata come volevo. Eppure nonostante fossi fermo da quasi ...

La toccante dedica di Danilo alla Juventus - Torino Cronaca ... CronacaQui

Il prolungamento per un altro anno del colombiano, in scadenza di contratto, sarebbe costato circa 3-4 milioni lordi, troppi di fronte ad altre soluzioni che consentono un risparmio ...In servizio è presente solo un unico Ispettore, oltre al comandante del reparto e vi sono più di 10 agenti che sono distaccati in altre sedi del Centro-Sud Italia ... personale che è rimasto al ...