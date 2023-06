A che ora iniziano i funerali di Silvio Berlusconi | l’orario della Messa

(Di mercoledì 14 giugno 2023) A che oradi, morto lo scorso lunedì 12 giugno all’età di 86 anni? Idi Stato saranno celebrati oggi, mercoledì 14 giugno 2023, alle ore 15 nel Duomo di Milano. A celebrarli sarà l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. Alle esequie prenderanno parte tantissime autorità, in primis il PresidenteRepubblica Sergio Mattarella, la Premier Giorgia Meloni e i vari ministri. Ma non solo. Prevista la presenza anche di tanti personaggi del mondo dello spettacolo, dell’imprenditoria e dello sport. In piazza, molto probabilmente, si presenteranno tantissimi cittadini, elettori e non dell’ex Premier. Streaming e tv Abbiamo visto a che oradi Stato di...

... 'Ci si aspettail Sudafrica rispetti questa politica riguardo a questo terribile conflitto in ... Edagli Usa si stanno vendicando. "Shoigu vuole distruggere la Wagner". Resa dei conti per ......include opzioni più avanzate per le automazioni rispetto a quelledisponibili all'interno di Google Home. Oltre a consentire più azioni e avvii contemporanei di luci, speaker, meccanismi di ......era recluso a Sollicciano per furto e utilizzo indebito di carte di credito. Lo riferisce il suo legale, avvocato Cristiano Toraldo. Il padre è sottopostoalla misura dell'obbligo di firma ...

Sinner-Bublik oggi in tv, a che ora inizia e dove vederlo: programma ATP 's-Hertogenbosch 2023 OA Sport

Ecco N'Dicka, il corazziere che non ama i profili web - Leggo - Un corazziere anti-social per una difesa da Champions. Evan N'Dicka è ora a tutti gli effett... - Marione.net - La ControInformazione Gi ...Lite epica a DiMartedì. Alla fine interviene Floris: "Montanari ha le sue idee e le esprime in un italiano perfetto" ...