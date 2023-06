5 giovani interessanti visti al Mondiale U20

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Si è chiuso unUnder 20 agrodolce per l’Italia. Da una parte la squadra di Nunziata ha messo in mostra un calcio divertente e propositivo che li ha portati fino alla finale, dall’altra vedersi scappare il trofeo all’ultimo atto, in una partita giocata su un campo di patate, contro un avversario che ha stritolato gli azzurri con il loro atletismo è stato un po’ triste. In ogni caso queste competizioni non servono solo a vincere o perdere trofei, quanto piuttosto a mettere in luce talenti, prepararli al futuro. Sempre rimanendo nel nostro giardino, ci sarebbe l’imbarazzo della scelta: Casadei – scarpa d’oro e miglior giocatore del torneo – su tutti, ma anche Baldanzi e Pafundi, tre talenti che abbiamo imparato a conoscere e di cui si è parlato e si parlerà ancora molto. Noi allora abbiamo deciso di scegliere 5 calciatori che si sono messi in luce al ...