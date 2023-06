13 Giugno 2023 – Trump denuncia di essere oggetto di “abuso di potere”e di una “persecuzione politica”

Leggi su strumentipolitici

(Di mercoledì 14 giugno 2023) L’ex presidente Usa Donaldhato “undi potere” e una “” dopo l’udienza tenuta ieri a Miami dove si è dichiarato “non colpevole” dei 37 capi di accusa contestati. La Procura generale federale (Gba) sta indagando su un cittadino tedesco sospettato di aver combattuto per la Russia in Ucraina. L’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) ha rivisto al rialzo le previsioni sulla domanda mondiale di greggio per il secondo semestre del. Il prodotto interno lordo (Pil) del Regno Unito è aumentato dello 0,2 per cento ad aprile, un dato positivo dopo la contrazione dello 0,3 per cento registrata a marzo. Due studenti universitari di 19 anni sono tra le persone deceduto nell’attacco di ieri a Nottingham, in Inghilterra, dove un uomo di ...