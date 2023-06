1000 Miglia Green - iniziata la battaglia

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Con il via nel classico viale Venezia di Brescia è scattata anche l'edizione 2023 della, l'evento parallelo alla rievocazione storica della Freccia Rossa riservata a hypercar, supercar e brand premium esclusivamente a batterie. La prima tappa ha portato gli equipaggi (dodici, quelli iscritti) dalla città lombarda a Cervia-Milano Marittima, passando per Desenzano, Sirmione, Verona, Ferrara, Lugo e Imola. Ventotto le prove cronometrate previste, comprese quelle ospitate nella base di Ghedi (Brescia) dell'Aeronautica Militare. La classifica. Al termine della prima giornata, la classifica vede al comando l'equipaggio composto da Paolo Piva e Matteo Ferraglio a bordo di una Tesla Model Y, che precedono Mirco Magni e Laura Confalonieri, entrambi membri della redazione di Quattroruote, con la Polestar 2 e Antonino Azzarello ...

BRESCIA - È iniziata alle 12:30 l' edizione 2023 dellacon la partecipazione di 417 vetture. La prima delle auto in gara, una O. M. 665 Superba del 1927, ha aperto la via per il Castello di Brescia, dove si è svolto il primo blocco di prove ...Una vettura a guida autonoma, allestita dal Politecnico di Milano, verrà utilizzata per la sperimentazione lungo il tracciato della, nell'ambito del progettoMAD, acronimo diAutonomous Drive. Si tratta di una Maserati MC20 Cielo, opportunamente equipaggiata dal team di ricerca del Politecnico di ...Da qualche giorno ha preso il via la, riedizione moderna della competizione stradale di granfondo disputata in Italia in 24 edizioni, dal 1927 al 1957. Oggi è una gara di regolarità a cui partecipano le vetture storiche, che ...

Alle prime luci della mattina romagnola, la seconda tappa della 1000 Miglia 2023 ha preso il via dall'Aeroporto Militare di Pisignano. Dopo le Frecce Tricolori alla partenza di Brescia, stavolta ad ...