1000 Miglia Green - In corsa con il disagio della modernità

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Nel 1886, a Mannheim, in Germania, l'Europa è scesa da cavallo ed è salita in automobile. Simbolicamente, si capisce. Karl Benz, uno dei pionieri che in quel periodo s'ingegnavano attorno all'idea di veicoli che si muovessero senza ricorrere all'energia animale, ha appena depositato il brevettosua Patent Motorwagen, considerata la prima autostoria. Ma la diffusione dell'automobile non è avvenuta in un botto. Anzi, accanto alla curiosità per i primi veicoli semoventi, c'era una certa dose di scetticismo: quei trabiccoli non avrebbero mai sostituito carrozze e cavalli. Questi ultimi, in fondo, necessitavano soltanto di un po' di riposo ogni tanto e una manciata di biada. Oltre l'automobile. Ci volle il coraggio di Bertha Benz, moglie di Karl, che prese con sé i figli e, all'insaputa del marito, saltò a bordo...

BRESCIA - È iniziata alle 12:30 l' edizione 2023 dellacon la partecipazione di 417 vetture. La prima delle auto in gara, una O. M. 665 Superba del 1927, ha aperto la via per il Castello di Brescia, dove si è svolto il primo blocco di prove ...Una vettura a guida autonoma, allestita dal Politecnico di Milano, verrà utilizzata per la sperimentazione lungo il tracciato della, nell'ambito del progettoMAD, acronimo diAutonomous Drive. Si tratta di una Maserati MC20 Cielo, opportunamente equipaggiata dal team di ricerca del Politecnico di ...Da qualche giorno ha preso il via la, riedizione moderna della competizione stradale di granfondo disputata in Italia in 24 edizioni, dal 1927 al 1957. Oggi è una gara di regolarità a cui partecipano le vetture storiche, che ...

