1000 Miglia | al via la 2 a tappa | al comando Fontanella-Covelli su Lancia

(Di mercoledì 14 giugno 2023) (Adnkronos) – Alle prime luci della mattina romagnola, la secondadella2023 ha preso il via dall’Aeroporto Militare di Pisignano. Dopo le Frecce Tricolori alla partenza di Brescia, stavolta ad inaugurare l’inizio diè stato un elicottero con un militare sospeso con il tricolore in mano. In testa alla classifica dopo la giornata inaugurale Gian Marioe Anna Maria, inseguiti dai campioni in carica Andrea Vesco e Fabio Salvinelli sull’Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1229 e da Lorenzo e Mario Turelli su O.M. 665 S MM Superba 2000 del 1929. “La classifica di ieri ci premia – commenta Gian Marioappoggiato alla capote del proprio gioiello – ma oggi sarà un’altra storia. È tutta una questione di testa, l’obbiettivo è ...

Alle prime luci della mattina romagnola, la seconda tappa della2023 ha preso il via dall'Aeroporto Militare di Pisignano. Dopo le Frecce Tricolori alla partenza di Brescia, stavolta ad inaugurare l'inizio di tappa è stato un elicottero con un militare ...Grande festa per le strade della Romagna per il passaggio della 41esima edizione della, nel corso della prima giornata di gara che, partita da Brescia, ha attraversato Lugo per arrivare a Milano Marittima nella serata di ieri, martedì 13 giugno.BRESCIA - È iniziata alle 12:30 l' edizione 2023 dellacon la partecipazione di 417 vetture. La prima delle auto in gara, una O. M. 665 Superba del 1927, ha aperto la via per il Castello di Brescia, dove si è svolto il primo blocco di prove ...

La Maison, infatti, è inscindibile dal mondo delle auto d'epoca dal 1988, anno in cui diventò partner principale e cronometrista ufficiale della famosa 1000 Miglia italiana. Per celebrare la ...Anche nel 2023 la carovana della Mille Miglia attraverserà Rieti. Oggi, 14 giugno, andrà in scena ormai una piacevole consuetudine e per tutti gli appassionati di auto e motori. La TAPPA 2 attraverser ...