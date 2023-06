Zorzi ridimensiona l’amicizia con Pinna | “Non sapevo nulla | ci conoscevamo ma ”

Leggi su biccy

(Di martedì 13 giugno 2023) Tommasoha risposto ad Antonio Andreache ieri sera, in una lunghissima diretta su Instagram, ha spiegato i motivi per cui hanno chiusocontro: “Ecco perché abbiamo litigato e chiuso” https://t.co/HB6OAlzSFt #TZvip — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 12, 2023 “Premetto che sono molto dispiaciuto per come è stato Andrea” – ha scritto Tommasosu Twitter – “Io però non. Ci, mi stava molto simpatico ma sicuramente non era l’amico con il quale si affrontavano discorsi così seri e personali. Allego articolo uscito al tempo che spiega bene i fatti”. L’articolo allegato da Tommasoè di Webboh.it e recita così: “Andreaha clamorosamente ...