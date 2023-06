Ziggy Stardust & The Spiders from Mars | il film al cinema

(Di martedì 13 giugno 2023) Dal 3 al 5 luglio l’ultimo show diper la prima volta il concerto completo restaurato digitalmente, al via dal 13 giugno le prevendite Il 3 luglio del 1973 David Bowie saliva sul palco dell’Hammersmith Odeon di Londra per “uccidere”, davanti a 5000 fan increduli,, il suo alter ego più celebre. A 50 anni da quel giorno,torna a vivere grazie aldal 3 al 5 luglio con “; The: il” in versione completamente restaurata. Quella notte straordinaria del 1973 fu infatti immortalata dal celebre regista D.A. Pennebaker (Monterey Pop, Bob Dylan Don’t Look Back, Depeche Mode 101) che nel backstage e sul palco ...

