L o intercettiamo mentre sta facendo una lunga camminata, ed è un gran piacere sentirglielo dire. Albertoè tornato alla sua vita di sempre, dopo la brutta caduta del 10 febbraio cheha procurato un trauma alla testa che lo ha costretto a un intervento d'urgenza e a un mese di terapia ...... per una media di 28 a stagione Sono quindiciallenatori chiamati a guidare le sue squadre, nessuno potrà mai vantare una totale autonomia, dal primo Sacchi a Capello passando pere ...Al Milan, insieme ad Alberto, ha vinto il campionato italiano. Pasquale Cassese (... lo ringrazio di cuore erivolgo il mio più sentito 'in bocca al lupo' per la stagione che verrà'. .c -...

Zaccheroni: “Gli sono grato, ci accordammo in 20 secondi e non mi ha mai imposto niente” La Gazzetta dello Sport

Lo svedese ci scherzò su: "Bravo allenatore di Edilnord". Poi Sacchi e le diatribe sul mercato, Capello, Zaccheroni e Ancelotti. E quella costruzione dal basso a ...Dopo il cordoglio ed il lutto per la scomparsa del Presidente, la memoria torna a quei Milan dell'età dell'oro, quando il Diavolo dominava il calcio europeo. Quale sarebbe il vostro undici ideale tra ...