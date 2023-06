(Di martedì 13 giugno 2023) Alberto, ex tecnico del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in ricordo di Silvio

( La Repubblica , 4 febbraio 1986) - Si parla del Milan di Sacchi, die di Ancelotti e ... E io dovrei dargli il Milan ( Il Fatto Quotidiano , 4 giugno 2016) -il Monza abbiamo in mente ...Il calcio resterà sempre terreno di conquista e di investimenti,soldi che definiva di passione,... dal primo Sacchi a Capello passando pere persino Ancelotti e Allegri, ognuno ha ...Poi, certo, c'è stato anche Capello , che però aveva un gioco incompatibilela bellezza che piaceva a Berlusconi e anche, "il sarto" mai amato nonostante lo scudetto. E poi, in questo ...

Zaccheroni: “Con Berlusconi ci accordammo in 20 secondi, sull’addio…” Pianeta Milan

L’allenatore scudettato nel 1999: “Trovammo l’accordo in 20 secondi. Poi finì quando il presidente non condivise le mie novità di gioco” ...Dopo il cordoglio ed il lutto per la scomparsa del Presidente, la memoria torna a quei Milan dell'età dell'oro, quando il Diavolo dominava il calcio europeo. Quale sarebbe il vostro undici ideale tra ...