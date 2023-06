WWE | Seth Rollins ad NXT per rispondere alla sfida di Bron Breakker?

- Pubblicità - La superstar dellaRollins è stata vista per la prima volta sul set di Captain America: Brave New World il mese scorso, e all'epoca si è ipotizzato che potesse essere tra gli attori che interpretano i membri ...Secondo quanto riferito, anche la star di Alita: Angelo della Battaglia Rosa Salazar e il wrester dellaRollins sono stati scelti come membri della Serpent Society , con l'attrice che ...Secondo quanto riferito, anche la star di Alita: Angelo della Battaglia Rosa Salazar e il wrester dellaRollins sono stati scelti come membri della Serpent Society , con l'attrice che ...

WWE: Grosse novità su Seth Rollins, arriva la sorpresa che non ti aspetti *RUMOR* Spazio Wrestling

Although Tommaso Ciampa has yet to make his return to WWE television, the former NXT Champion is on his way back and will be reuniting with DIY tag team partner Johnny Gargano. Ciampa has been on the ...Seth Rollins found himself in one of the most trusted positions this past April at WWE WrestleMania 39. The current WWE World Heavyweight Champion was tasked with being Logan Paul 's dance partner at ...