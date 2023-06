WWE | Registrato calo di ascolti durante l’ultima puntata di Monday Night RAW

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 13 giugno 2023) Stando a quanto viene riportato da WrestleNomics, 1.595 milioni di spettatori hanno seguitodiRAW, dato inrispetto alla scorsa settimana, dove sono stati registrati 1.828 milioni di spettatori. Nella fascia dai 18 ai 49 anni, RAW haun punteggio pari a 0.46 nei rating, dato inrispetto al 0.56la scorsa settimana nella stessa fascia demografica. Stando sempre a quanto riportato da WrestleNomics, RAW è riuscito comunque a posizionarsi in prima posizione per quanto riguarda le visualizzazioni prodotte sia da canali TV che da piattaforme streaming. Posizione molto valida visto e considerato che come primo avversario per glivi erano le finali della NBA, dove ...