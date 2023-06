(Di martedì 13 giugno 2023)è sicuramente uno dei nomi di punta in WWE ed è ovvio che ogni sua rivalità e ogni suo inpossa suscitare una discreta curiosità e un discreto interesse. Sappiamo cheè ancora in faida con, indi sapere quando e come si svolgerà il loro terzo in, che con tutta probabilità sarà quello decisivo. Ma per l’American Nightmare sembra che i problemi a Raw non si limitino solo aprossimo avversario Infatti è già pronto il suo prossimo avversario e stiamo parlando di, con entrambi che fino a poche settimane fa secondo molti erano dei possibili favoriti per vincere la ...

Indello scontro per l'unificazione dei pesi massimi contro Oleksandr Usyk, Fury non ha escluso di passare alladopo la fine della sua carriera pugilistica. "Al momento sono campione del ...Indello scontro per l'unificazione dei pesi massimi contro Oleksandr Usyk, Fury non ha escluso di passare alladopo la fine della sua carriera pugilistica. "Al momento sono campione del ...

WWE: In attesa della bella contro Brock Lesnar, Cody Rhodes se la dovrà vedere contro Dominik Mysterio Zona Wrestling

A Night of Champions Cody Rhodes non è riuscito a chiudere i conti con Brock Lesnar, venendo sconfitto nel secondo atto della loro rivalità. Con ogni probabilità, i due si incontreranno nuovamente a S ...Questa notte la WWE metterà in scena un nuovo episodio di Raw, che come sappiamo sarà di avvicinamento a Money in the Bank, Premium Live Event, che si terrà sabato 1 luglio nella città di Londra, dall ...