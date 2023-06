WWE | Finn Balor lancia indizi riguardo una possibile nuova aggiunta nel Judgement Day

(Di martedì 13 giugno 2023) Si potrebbe pensare ormai che la situazione possa vedere Damian Priest fuori dalDay, ed al suo posto potrebbe entrare JD McDonagh. Nell’ultimo episodio di Monday Night RAW infatti si era visto– leader delDay – parlare nel backstage con McDonagh, cosa che potrebbe far pensare al suoingresso nella fazione. “La cosa importante non è farsi nuovi amici, ma di lasciare un segno. Tu puoi farlo, JD” è quanto detto daa McDonagh. La conversazione fu successivamente chiusa in modo prematuro all’arrivo di Priest, ma non prima chepotesse rassicurare McDonagh di gestire “l’altro problema”. La conversazione trae Priest è poi stata parecchio imbarazzante, dove i due si sono semplicemente ...

Seth Rollins vs Finn Balor ufficiale per MITB 2023 The Shield Of Wrestling

WWE will put on its first premium live show in England for over 30 years when Money in the Bank arrives this summer. The company is making a swift return to the UK following the blockbuster ...During Raw, Finn Balor challenged Seth Rollins in a World Heavyweight Championship Match at Money in the Bank 2023 PLE.