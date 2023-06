(Di martedì 13 giugno 2023) Manca poco aIn Thein programma il prossimo 1 luglio in quel di Londra. Il match maschile ha preso forma definitiva e sfidarsi saranno LA Knight, Ricochet, Damian Priest, Shinsuke Nakamura, Butch e Santos Escobar. Sul fronte femminile si sono guadagnate un posto Bayley, Iyo Ski, Zoey Stark, Zelina Vega e Becky Lynch. Ora la WWE hato ufficialmente una “nuova” regola che riguarda l’incasso della valigetta. US Title e IC Title Ieri notte durante Raw, i telecronisti hannoto ufficialmente una “nuova” regola per l’incasso delIn The. Il vincitoreincassarlo in ogni momento ed in ogni luogo non solo per imassimi, maper i...

... New World Order e dopo avervi svelato le foto di Cap e il primo scatto di The Falcon , oggi arriva un video dal set e la prima foto che ciche la superstar dellaSeth Rollins farà ......evince anche ladi una new entry di cui si era parlato nei giorni scorsi: il wrestler Seth Rollins si è unito al cast in un ruolo ancora non rivelato. Non è certo la prima star della...Nel 2015 è stato introdotto nella Hall of Fame. Morte Robert Miller, la triste notizia via social. Ladella morte, a 78 anni, di Robert Miller è stata data dal partner di sempre sul ring,...

WWE: Conferma ufficiale che il Money In The Bank potrà essere utilizzato anche per il titoli secondari Zona Wrestling

Durante l’ultima puntata di Raw, si sono assegnati tutti i posti del prossimo Money in the Bank Ladder Match, le Superstar a darsi battaglia saranno Ricochet, Shinsuke Nakamura, LA Knight, Santos Esco ...Il main event di Raw di questa settimana ha visto la prima difesa degli Undisputed Tag-Team Champions senza il coinvolgimento della Bloodline. Sami Zayn e Kevin Owens hanno avuto la meglio dell'Imperi ...