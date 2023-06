WTA ‘s-Hertogenbosch 2023 | Sasnovich batte Stefanini | bene Alexandrova e Andreescu Rientro amaro per Venus Williams

(Di martedì 13 giugno 2023) È terminata poco fa la seconda giornata del WTA 250 di ‘s-, torneo che, insieme al WTA 250 di Nottingham (Gran Bretagna), apre la stagione sull’erba per le donne. In Olanda si sono disputati oggi i restanti incontri validi per il primo turno dopo i sei match di ieri e il divertimento non è mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Tutto abbastanza semplice Ekaterina, Biancae Aliaksandra. La russa (testa di serie n.4) ha battuto la connazionale Evgeniya Rodina per 6-3 6-4, la canadese (n.6 del seeding) ha eliminato la turca Zeynep Sonmez con un doppio 6-4 e la bielorussa (n.7 del torneo) ha sconfitto l’italiana Lucreziaper 6-0 6-3. Debutto felice per Caty McNally: la statunitense (testa di serie n.8) ha ...

