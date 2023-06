WTA Nottingham 2023 | ottima partenza di Giorgi | battuta Brengle | è secondo turno

(Di martedì 13 giugno 2023) Camilaparte bene in questa sua stagionesull’erba, superficie che nel 2018 le regalò i prestigiosi quarti di finale nel torneo di Wimbledon: l’azzurra batte Madisonper la quarta volta su sette confronti diretti e lo fa con il punteggio di 7-6 6-2, al termine di una partita durata 1 ora e 35 minuti. La numero 3 d’Italia si è dimostrata nettamente superiore alla statunitense, soprattutto su queste condizioni così rapide, e, eccezion fatta per un momento di flessione a metà primo parziale, non ha mai realmente rischiato. L’ex numero 26 del mondo si qualifica per ilnel WTA 250 die, ora, se la vedrà contro Elizabeth Mandlik, vincitrice al tiebreak decisivo su Viktoriya Tomova. Il primo set è vissuto sulle montagne russe: ...

Giorgi unica italiana a Nottingham: il main draw SuperTennis

