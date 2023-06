(Di martedì 13 giugno 2023) L'amministrazione Biden potrebbe fornire all'proiettili diquale equipaggiamento dei carri armati Abrams che gli Stati Uniti stanno per inviare a Kiev. Lo rivelano funzionari ...

L'amministrazione Biden potrebbe fornire all'Ucraina proiettili di uranio impoverito quale equipaggiamento dei carri armati Abrams che gli Stati Uniti stanno per inviare a Kiev. Lo rivelano funzionari ...13 giu 12:32: "Usa armi all'uranio impoverito a Kiev" L'amministrazione Biden potrebbe fornire all'Ucraina proiettili di uranio impoverito come equipaggiamento dei carri armati Abrams che gli Stati Uniti ...12 giu 14:42: componenti cinesi nei droni iraniani Componenti cinesi hanno aiutato l'Iran a ... nell'ambito di un'operazione di difesa, l'insediamento di Novodarivka è stato liberato...

Wsj, 'dagli Usa armi all'uranio impoverito all'Ucraina' - Nord America Agenzia ANSA

L'amministrazione Biden potrebbe fornire all'Ucraina proiettili di uranio impoverito quale equipaggiamento dei carri armati Abrams che gli Stati Uniti stanno per inviare a Kiev. Lo rivelano funzionari ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 475. I raid russi su Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, provocano almeno sei morti. "I terroristi non saranno mai perdonati e saranno ritenuti responsabili di ...