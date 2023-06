WindTre premiata ai Fed Awards 2023

Leggi su lopinionista

(Di martedì 13 giugno 2023) LUCCA –si aggiudica un nuovo prestigioso riconoscimento ai Fedcon lo spot tv “Wi-Fi Calling”, interpretato dal brand ambassador Rosario Fiorello. La campagna di comunicazione sul servizio che consente di effettuare e ricevere chiamate anche in assenza di segnale mobile, tramite una connessione Wi-Fi di, ha ricevuto infatti il premio nella categoria “Sport & Program”, in occasione del Forum Europeo Digitale, che si è svolto nella prestigiosa cornice del Real Collegio di Lucca.è stata la prima telco in Italia a introdurre questo tipo di servizio. La funzionalità risponde alla necessità di poter telefonare e ricevere anche in edifici dalle mura spesse o in altre situazioni in cui la copertura mobile potrebbe incontrare ostacoli. Il Forum Europeo Digitale, giunto ...