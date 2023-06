Wijnaldum sempre più lontano dalla Roma | ecco la sua 'nuova' destinazione

ROMAFUTURO - Poi: ' L'infortunio È normale che il divertimento diminuisca un po' quando ... Prima ho iniziato a giocare di nuovo 10 minuti, poi 20 e infinedi più. Poi mi sono fatto ...Le parole di: ' C'è incertezza e l'incertezza è fastidiosa anche per la mia famiglia. ... ho iniziato giocando 10 minuti, poi 20 edi più. Infine mi sono infortunato al bicipite ......non ti senti parte della squadra' Non è stata una stagione particolarmente fortunata per, ... ho iniziato giocando 10 minuti, poi 20 edi più. Infine mi sono infortunato al bicipite ...

Il PSV vuole Wijnaldum: sempre più difficile un ritorno a Roma Voce Giallo Rossa

Finisce dopo una sola stagione l’avventura dell’olandese nella Capitale Attualmente impegnato con la nazionale, Georginio Wijnaldum ha espresso la sua frustrazione riguardo al suo futuro, in una breve ...Queste le sue dichiarazioni: “L’incertezza è fastidiosa, anche per la mia famiglia. Prima ho iniziato a giocare di nuovo 10 minuti, poi 20 e infine sempre di più Il centrocampista olandese ha concluso ...