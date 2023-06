Welfare | Manageritalia | Crescente domanda richiede nuove soluzioni e collaborazione di tutti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 giugno 2023) Roma, 13 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Ladi, coniugata a un'evoluzione demografica avversa e a una crescita dei redditi bloccata da decenni,e ladigli attori in grado di mettere in campo risorse e capacità di gestione". A dirlo Mario Mantovani, presidente, in occasione della 100sima assemblea. "In particolare - sottolinea - in ambito sanitario, la capacità di risposta del Ssn è difforme nelle 20 regioni e comunque sempre meno capace di garantire la copertura universale promessa. Non si tra/a di ampliare le prestazioni (teoricamente) disponibili, aggiornando i Lea, ma di riflettere sulla reale capacità del sistema di ...