Weber ricorda ultima telefonata con Berlusconi | Era già debole

(Di martedì 13 giugno 2023) "La morte di Silviolascia un grande vuoto in tutti noi. I nostri pensieri, le nostre preghiere oggi sono per la sua famiglia e per i suoi cari". Lo dice il capogruppo del Ppe nel Parlamento Europeo e presidente del partito Manfred, commemorando a Strasburgo il fondatore di Forza...

... da Washington in visita dal segretario di Stato Blinken, locon 'dolore immenso', postando ... che è anche cofondatore di Forza Italia, ed è reduce dalla due giorni a Roma del Ppe, con, ...Manfredpresidente del Ppe ,l'energia e la dedizione con cui Berlusconi ha lavorato per la sua famiglia politica e per i suoi ideali europei, la presidente Metzola esprime le ...E il leader del Ppe Manfredsi è detto 'addolorato per la scomparsa di Silvio Berlusconi', ... Il titolare dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida'un uomo che ha fatto la Storia. Ha ...

Morte Berlusconi, le reazioni dal mondo TGLA7

Antonio Tajani, da Washington in visita dal segretario di Stato Blinken, lo ricorda con "dolore immenso", postando su Twitter la foto del 1994, quando lui, attuale vicepremier, ministro degli Esteri, ...