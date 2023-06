Wall Street apre in rialzo | Dj +0 | 22% | Nasdaq +0 | 72%

Le Borse europee proseguono positive dopo l'avvio di. I mercati hanno ritrovato la strada dei rialzi dopo il dato che registra un calo dell'inflazione negli Stati Uniti ed in vista delle decisioni delle banche centrali attese nei prossimi ...Partenza in cauto rialzo per la borsa di, con gli investitori prudenti in vista dell' appuntamento con la Federal Reserve, oggi e domani, quando comunicherà le sue decisioni di politica monetaria. L'inflazione statunitense, nel ...Nel frattempo i future americani sono positivi , lasciando presagire una partenza al rialzo per la borsa di, tra meno di mezz'ora.

Le Borse europee proseguono positive dopo l'avvio di Wall Street. I mercati hanno ritrovato la strada dei rialzi dopo il dato che registra un calo dell'inflazione negli Stati Uniti ed in vista delle d ...Wall Street apre in rialzo con il rallentamento dell'inflaizone americana al 4% e in attesa della Fed. Il Dow Jones sale dello 0,22% a 34.142,81 punti, il Nasdaq avanza dello 0,72% a 13.558,80 punti m ...