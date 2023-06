(Di martedì 13 giugno 2023) Mazzanti "Siamo alla ricerca della continuità, mancata ad Antalya". ROMA - Tutto pronto per l'esordio adell'Italia femminile di pallavolo. Domani, alle 11 italiane, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, ledel ct Davide Mazzarri affronteranno laal Coliseum di Ho

Le azzurre della pallavolo sono ad Hong Kong dove da domani a domenica saranno impegnate nella Pool 3 della VolleyballLeague. La squadra del commissario tecnico Davide Mazzanti, detentrice del titolo, in questo secondo blocco di incontri affronterà Bulgaria (domani, mercoledì 14 giugno, alle ore 11 italiane), ...È sbarcata ad Hong Kong l' Italia difemminile, che da mercoledì 14 a domenica 18 giugno sarà impegnata nella pool 2 dellaLeague . Le ragazze del ct Mazzanti sfideranno nell'ordine Bulgaria, Repubblica Dominicana, Olanda e Cina. Convocate per l'appuntamento in Asia le palleggiatrici Francesca Bosio e ...Adesso le azzurre, detentrici del titolo, tornano in campo per la seconda settimana diLeague e lo fanno a Hong Kong. Saranno Bulgaria, Repubblica Dominicana, Olanda e Cina le ...

Volley: Nations League donne. Azzurre sfidano Bulgaria a Hong Kong Tiscali

Mazzanti 'Siamo alla ricerca della continuità, mancata ad Antalya'.ROMA (ITALPRESS) - Tutto pronto per l'esordio a Hong Kong dell'Italia femminile ...La nazionale festeggia il 125mo anniversario della Figc con un kit celebrativo realizzato da Adidas in occasione delle finali della Nations League 2023, ...