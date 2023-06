Volare grazie agli scarti organici | a Space Space Frontier il Premio Best Practices per l’Innovazione

...a trasformarsi nel 'Caimano' - come lo raccontò Nanni Moretti - che tutti inghiotte e che fa... certamente, ma anche precursore della politica - spettacolo che macina consensi anchead ...a mia sorella Valentina, ai miei fratelli Antonio e Stefano, Essere la quarta di casa è un ...che mi hanno insegnato ed in particolar modo perché sono stati capaci di regalarmi 'ali pere ...tra le nuvole per cogliere questo piccolo capolavoro del territorio del Friuli Venezia ... Palmanova Village, che da questa primavera è diventato un vero e proprio museo a cielo aperto,...

Volare grazie agli scarti organici, a Space Space Frontier il Premio ... Il Denaro