VNL Femminile | programma dei match dell’Italia a Hong Kong

(Di martedì 13 giugno 2023) Da domani prenderà il via una nuova settimana di Volley Nations League per l’Italia che sarà impegnata nel girone 3 con Bulgaria, Repubblica Domenica, Olanda e Cina. Seconda tappa della competizione intercontinentale che si svolgerà ad. Le Azzurre saranno chiamate a risollevarsi dopo la prima settimana che le ha viste sì con formazioni sperimentali, ma anche abbastanza in difficoltà nelle sfide di alto livello. Nei fatti erano uscite vincitrici solo contro la Thailandia per 3-2, perdendo poi icontro Polonia, Stati Uniti e Turchia. Andiamo dunque a vedere ile gli orari deidelle Azzurre. VNL: orari eItalia Pallavolo– Crediti Foto: Federazione Italiana ...

È sbarcata ad Hong Kong l' Italia di volley, che da mercoledì 14 a domenica 18 giugno sarà impegnata nella pool 2 della Volley Nations League . Le ragazze del ct Mazzanti sfideranno nell'ordine Bulgaria, Repubblica Dominicana, Olanda

Quattro partite per risalire la china e cercare di agganciare una delle prime sette posizioni in vista dell'ultimo slot di gare che saranno fondamentali per acciuffare la final eight di VNL. L'Italia ...Quinta stagione di fila per il libero milanese, protagonista di una annata sportiva in crescendo utile a ritrovare un posto in Nazionale ...