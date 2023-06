“Vivi Sano Stefano”; tra leggende della musica internazionale e rassagne di ogni genere

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa meraviglia sta per sprigionarsi. Il suono potente e suggestivo domina l’estate amalfitana, con un programma di eventi straordinario, trajazze grandi atmosferecanzone classica napoletana, con ampie aperture culturali tra reading e letture, sonorità disco music amarcord e performance, immersi tra panorami da togliere il fiato. Prenderà il via il prossimo 15 giugno, per protrarsi fino al mese di settembre, “Santo2023?, il programma di eventi promosso dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Gerardo Santoli, insieme alla Pro Loco, alle associazioni e ai comitati festa del territorio. Leo Ferruci, Alberto Bertoli, I Giullari, I Sei Ottavi, Apres la Classe, Serena Brancale e ...