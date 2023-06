“Virus nato da un laboratorio della Difesa” Il Covid diventa un tormentone

(Di martedì 13 giugno 2023) Riparte ilsull’origine del coronacinese. In un lunghissimo resoconto, il sito on-line di Repubblica, si occupa di un dettagliato articolo pubblicato dal Sunday Times di Londra, in cui, pur ammettendo di non aver trovato la cosiddetta pistola fumante, si sostiene che sia “sempre più probabile che il Coronache ha scatela recente pandemia mondiale sia stato origida un incidente dinell’Istituto di virologia di Wuhan. Ovvero la città cinese dove, secondo la narrativa ufficiale, ilavrebbe invece per la prima volta contagiato un gruppo di umani dal famigerato mercato del pesce.” In estrema sintesi, nell’estenuante ricostruzione, piena ovviamente di congetture a causaermetica reticenza cinese a ...

'Un evento importantedalla sinergia fra tante realtà che operano sul nostro territorio. - ... classica, pop) con ASD Home Dance e ASD Dansprò - per il basket con la ASD Soriano- per la ...'Un evento importantedalla sinergia fra tante realtà che operano sul nostro territorio. - ... classica, pop) con ASD Home Dance e ASD Dansprò - per il basket con la ASD Soriano- per la ...Negli anni della pandemia nonostante fosse rimasto in casa ilnon lo ha risparmiato: 'Papà ha ...ad Arce nel 1921, si è trasferito ai piedi della cascata oltre 60 anni fa e non è più andato ...

Studio conferma l’efficacia di SanificaAria Beghelli all’interno delle ... Tecnomedicina

Presentato a Milano il progetto Hand con l’obiettivo di anticipare lo screening anticipato nella popolazione a rischio. Numeri e cure ...Secondo l'ultima inchiesta inglese il virus sarebbe nato artificialmente a Wuhan e la sua diffusione sarebbe stata insabbiata dalle autorità ...