Violenza di genere A San Giorgio Jonico il primo Sportello per uomini maltrattanti e maltrattati

La Giustizia svolgerà delle audizioni sulla pdl in materia di assunzione d'informazioni dalle vittime didomestica e die dibatterà sulle pdl per la perseguibilità del reato di ...Gli stupri di massa Lasessuale legata ai conflitti preoccupa le organizzazioni della società civile, che hanno segnalato un aumento dei casi didi, in particolare di ...... nella sua risoluzione del 2011 , a designare questa data e il focus dell'evento di quest'anno sarà ' Chiudere il cerchio: affrontare ladinelle politiche per la terza età, nel ...

“Amore, Basta!” la rassegna di incontri sulla violenza di genere di Teatro al Verso – L’intervista Gazzetta di Siena

Inoltre, in chat il suicidio e la violenza sono temi più marcati in questo contesto ... Per entrambi i casi, gli utenti di cui è stato possibile determinare il genere, si sono divisi al 60% donne e al ...L'Onu denuncia la strage di 100 civili in Darfur, assassinato un governatore. Ben presto il numero delle vittime dal 15 aprile supererà mille unità. Il dramma dei 2,2 milioni di profughi e dei bimbi ...