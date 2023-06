Violento nubifragio a Roma | stop linea metro A | infiltrazioni su linea C

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 13 giugno 2023) Ilche si è abbattuto oggi pomeriggio sulla capitale ha causato lodellaA. In particolare, si sta intervenendo sulle protezioni elettriche in più punti. Si sono verificate diversed'acqua sulle lineeA e C. SullaC l'acqua piovana ha provocato il distacco parziale di un pannello alla stazione Malatesta. Non ci sono state conseguenze per le persone. L'area è stata subito messa in sicurezza.In mattinata altro temporaleUncon grandine e forte vento ha causato allagamenti in tutta la città da Monte Mario alla Tiburtina, dall'Eur a Labaro. Sono stati un centinaio di chiamate ai vigili del fuoco per allagamenti e alberi pericolanti. La protezione ...