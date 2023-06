VIDEO | Nel promo contro Adam Cole | MJF ha “riciclato” alcune frasi da lui usate ai tempi di NXT

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 13 giugno 2023) Nel corso dell’ultimo episodio di Dynamite abbiamo assistito ad un faccia a faccia tra MJF e. Il campione non ha risparmiatofrecciatine riguardanti gli anni diin WWE, evidenziando come Vince McMahon non lo considerasse un top guy e che per lui aveva in mente un ruolo da manager nel main roster. Agli occhi attenti dei fan e degli addetti ai lavori non è sfuggito come il campione AEW, durante il suo, abbia “utilizzate proprio dadurante un confronto con Karrion Kross aidi NXT. MJF riprende un vecchiodi NXT Durante il confronto verbale con, MJF ha utilizzato delle ...