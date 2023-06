VIDEO – Inter | l’ultimo Goal of the Month è una prodezza!

(Di martedì 13 giugno 2023) Si chiude la serie di assegnazioni per ilof the, col mese di maggio visto che a giugno ne è stato realizzato solo uno (da Brozovic al Torino). Per maggio l’premia una prodezza: ecco il. IL MIGLIORE – Ilof theper il mese di maggio è di Romelu Lukaku. Si tratta del gol che ha aperto le marcature al 41? della partita col Sassuolo del 13 maggio, finita 4-2. Lì, il numero 90 dell’ha preso posizione su Ruan Tressoldi e scaricato un gran sinistro all’incrocio imparabile per Andrea Consigli. .@LeoVegas NewsOF THEIl vincitore di maggio è … Romelu Lukaku #Forza(@) June 13, 2023 Questo ildove è ...

Ecco ilin questione: 'Abbiamo coronato un sogno. Io sono uno molto positivo e sapevo delle grandi difficoltà, però ci speravo'.Ancora sabato, il leader di FI vuole vedere la finale di Champions League tra l'e il ... anche a costo di apparire in pubblico con tutti i segni della fatica, come neitrasmessi alla ......per tornare all'. È la clamorosa rivelazione di Marco Barzaghi , giornalista ben addentro alle vicende della società presieduta da Steven Zhang . Secondo quanto rivelato da Barzaghi in un...

Video Manchester City-Inter, finale Champions League: il gol di Rodri La Gazzetta dello Sport

Dopo la finale di Istanbul e prima del rompete le righe, Inzaghi incrocerà la dirigenza dell'Inter per pianificare la prossima stagione ...CATANIA - La morte di Silvio Berlusconi ha sconvolto il mondo della politica e non solo. Una notizia che si attendeva, aleggiava già al primo ricovero, ma ...