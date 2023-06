(Di martedì 13 giugno 2023) Dal ritorno della Nazionale, il centrocampista del Sassuolo, Davide, non si nasconde e parla delestivo, in cui ...

Dal ritorno della Nazionale, il centrocampista del Sassuolo, Davide, non si nasconde e parla del calciomercato estivo, in cui ...Prima lo studiavo a, adesso lo vedo da vicino. Gli invidio gli assist: quest'anno ne ho fatti pochi'. Con molta sinceritàriconosce anche i suoi punti deboli: 'Ci sto lavorando su. Uno ...... Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide(Sassuolo), ... aperto 15') *Le immaginidi allenamenti e conferenze stampa sono prodotte dalla FIGC. INFO: m.reale@...

VIDEO / Frattesi sul calciomercato: “Sarà un’estate importante” fcinter1908

Dal ritiro azzurro in vista di Spagna-Italia di UEFA Nations League, Davide Frattesi ha parlato in conferenza stampa, facendo riferimento non solo alla nazionale, ma anche al calciomercato neroverde.Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo al centro delle prime voci di mercato dell'estate (sarebbero interessati a lui club come Roma, Juventus e Inter), ...