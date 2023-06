Vidal | «Non resterò al Flamengo | vorrei tornare al Colo Colo ma devo analizzare bene la situazione»

(Di martedì 13 giugno 2023) Arturo, ex giocatore della Juventus, ha confermato che lascerà ilalla scadenza del suo contratto Arturo, ex giocatore della Juventus, ha confermato dal ritiro della nazionale cilena che lascerà ilalla scadenza del suo contratto. PAROLE – «Nonalmala. Voglio godermi il resto del mio contratto, vincere i tre titoli che ci restano e poi si vedrà».

Arturoè pronto a cambiare, ancora, maglia. A confermarlo è stato lo stesso centrocampista, ex anche di Bayern, Juventus e Inter. Il giocatore, ora al Flamengo ,continuerà la sua esperienza con la ...... irriducibile nel seminare ostacoli , ha chiesto e ottenuto dal trusteela convocazione dell'... Secondo motivo, con la minaccia diapprovare il bilancio, ottenere la nomina di un suo uomo di ...... per la cui regia era previsto Roberto Rossellini , ma alla finesi concretizzò. Franco Rossellini, nipote di Roberto, in tempi successivi riavvicinòaffinché rimettesse mano al copione per ...

Arturo Vidal dice saluta il Brasile: non rinnoverà con il Flamengo a ... Diretta

I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...L'autore: «È una riscrittura pensata per le nuove generazioni più moderna e fruibile. Le voci di Telemaco e Ulisse a confronto» ...