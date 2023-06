Victoria Cabello – Viaggi Pazzeschi su TV8 | anticipazioni e tappa della puntata di stasera

Dopo aver vinto l'ottava edizione di Pechino Express ,e Paride Vitale non hanno più paura di niente, e sono pronti ad affrontare insieme nuove avventure. Come quelle di Viaggi Pazzeschi , il loro travel show che questa sera martedì 13 ......03 - CIAKNEWS 03:07 - CASANOVA E COMPANY 04:42 - QUANDO LE DONNE AVEVANO LA CODA TV8 19:00 - Alessandro Borghese - 4 Ristoranti 20:15 - Bruno Barbieri - 4 Hotel 21:30 -: viaggi ...: Viaggi pazzeschi, ore 21:30 su TV8visiterà 6 città europee cercando di vivere le migliori esperienze in un ognuna di esse. Pelham 1 2 3: ostaggi in metropolitana, ...

Victoria Cabello-Viaggi Pazzeschi in Marocco Dietro la Notizia

Il 13 giugno va in onda su Tv8 una nuova puntata di Viaggi Pazzeschi: questa volta Victoria Cabello e Paride Vitale visitano il Marocco."Viaggi Pazzeschi" su TV8 con Victoria Cabello e Paride Vitale vola fuori dall'Europa alla scoperta di Marrakech. Vediamo cosa affronteranno i viaggiatori più divertenti del piccolo schermo Imboccate ...