Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2023 ore 16 | 30

(Di martedì 13 giugno 2023)DEL 13 GIUGNO ORE 13.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAATTIVA QUESTA MATTINA L’ALLERTA METEO GIALLA PER MALTEMPO: AL MOMENTO SI RALLENTA PER I FORTI TEMPORALI IN TUTTA LA PROVINCIA DI, VEDIAMO NEL DETTAGLIO INIZIANDO DAL RACCORDO ANULARE DOVE C’E’ AL MOMENTO LA SITUAZIONE PIU’ CRITICA: IN ESTERNA SI VIAGGIA INCOLONNATI TRA PONTINA E TUSCOLANA, IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE A TRATTI A PARTIRE DA TIBURTINA FINO A TUSCOLANA. SULLAFIUMICINO PERMANGONO LE CODE PER ALLAGAMENTI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA VIA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DELL’AEROPORTO SULL’AURELIA È INVECE UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE ALL’ALTEZZA DI MALAGROTTA VERSO CIVITAVECCHIA. INCIDENTE ANCHE SULL’A1-NAPOLI ...