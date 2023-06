Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 giugno 2023)DEL 13 GIUGNO ORE 12.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAATTIVA QUESTA MATTINA L’ALLERTA METEO GIALLA PER MALTEMPO: AL MOMENTO SI RALLENTA PER I FORTI TEMPORALI IN TUTTA LA PROVINCIA DI, INCIDENTE RIMOSSO SUL RACCORDO ALTEZZA TURCOLANA IN CARREGGIATA INTERNA RESTANO FORTI RALLENTAMENTI PER MALTEMPO SU TUTTO L’ANELLO, ATTENZIONE ANCHE AD UN INCIDENTE IN ESTERNA SULLA RAMPA DI IMMISSIONE ALLAFIUMICINO SI SEGNALANO CODE DALL’EX CENTRO DIREZIONALE ALITALIA. SULLA STESSAFIUMICINO CI SONO CODE PER ALLAGAMENTI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA VIA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DELL’AEROPORTO ALLAGAMENTI ANCHE SU VIA AURELIA CHE CREANO FORTI RIPERCUSSIONI ALLATRA ...