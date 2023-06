Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2023 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 giugno 2023)DEL 13 GIUGNO ORE 9.35 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON UN INCIDENTE IN A12TARQUINIA TRA SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA SUD VERSO TARQUINIA, COINVOLTRE TRE VETTURE E UN MEZZO PESANTE. TRAFFICO FORTEMENTE RALLENTATO, SI TRANSITA SOLO SULLA CORSIA DI SORPASSO. ANDIAMO ASUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE UN ALTRO INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA AURELIA CREA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI SU TUTTO L’ANELLO ESTERNO IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA CASILINA E APPIA, QUI ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE ALTEZZA TUSCOLANA ALTRO INCIDENTE SULLAFIUMICINO CREA CODE VERSOTRA LA FIERA DIE IL RACCORDO, POI CODE PER TRAFFICO ...