Vertenza ASIDEP | Buonopane | “Lavoriamo per trovare un punto d’incontro” Video

(Di martedì 13 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Stamane, presso il palazzo della Provincia ad Avellino, c’è stato un sit-in da parte dei lavoratori, società partecipata dal Consorzio delle aree industriali di Avellino che si occupa di depurazione. La società Irpiniambiente ha ribadito che, nelle more dell’espletamento della gara pubblica che l’ASI dovrebbe indire, non potrà garantire ne i livelli di occupazione ne le professionalità acquisite dai dipendenti, e stiamo parlando di 56 famiglie che da dicembre 2022 sono senza stipendio e senza contributi versati. Ai nostri microfoni il presidente della Provincia, Rizieri, ha spiegato la delicatezza della questione e che, alle 15.00 di oggi pomeriggio, si terrà un altro tavolo tecnico per cercare diuna soluzione definitiva. L'articolo proviene da Anteprima24.it.