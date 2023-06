(Di martedì 13 giugno 2023) Duesono rimasticon ustioni in unnel Massachusetts, negli Stati Uniti. Un modo poco usuale di farsi male in un contesto di gioco simile: ihanno infatti lamentato dei problemi quando sono entrati in contatto con una sostanza chimica della piscina che era...

Versano acido sugli scivoli del parco giochi: due bambini feriti Today.it

È avvenuto al Bliss Park di Longmeadow, i piccoli hanno riportato ''ferite simili a ustioni''. Secondo quanto ricostruito dalle autorità locali, qualcuno ha fatto irruzione in un magazzino dove sono ...