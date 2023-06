Verona | morto in ospedale bimbo di 3 anni | il ricovero d’urgenza dopo la caduta in piscina

(Di martedì 13 giugno 2023) Èiniltedesco di trericoverato in codice rosso nell’di Borgo Trento aessere caduto in unaa Lazise, nel Veronese. Già all’arrivo inle condizioni del piccolo erano apparse gravi, rendendo necessario il trasporto con l’eliambulanza. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori mentre si trovava in una casa di proprietà della famiglia all’interno del complesso residenziale “Costa del sole”. Il bambino sarebbe caduto nellaprivata, restando a lungo sott’acqua. Gli operatori del 118 avevano tentato di rianimare il bambino appena arrivati sul posto, per poi decidere per il...

Operaiosul lavoro. L'incidente è avvenuto nella mattinata di martedì 13 giugno poco prima ... La polizia stradale diindaga sulle dinamiche dell'incidente con il supporto dei tecnici del ...E'in serata all'ospedale di Borgo Trento ail bambino tedesco di 3 anni ricoverato d'urgenza dopo essere caduto in una piscina a Lazise (). Le condizioni del piccolo, sfuggito ...22.10 Bimbo cade in piscina,muore in ospedale E'all'ospedale di Borgo Trento ail bambino tedesco di 3 anni ricoverato d'urgenza dopo essere caduto in una piscina a Lazise (). Le condizioni del piccolo, sfuggito alla sorveglianza ...

Verona, cade in piscina: muore bimbo di 3 anni | Tragedia simile anche nel Torinese, la vittima aveva 2 anni TGCOM

Un operaio è morto sul lavoro in un cantiere sull'autostrada A4 all'altezza di Lonato del Garda. A investirlo, pare, un mezzo del cantiere ...VERONA. E' morto in serata all'ospedale di Borgo Trento a Verona il bambino tedesco di 3 anni ricoverato d'urgenza dopo essere caduto in una piscina a Lazise, sul lago di Garda. Le condizioni del ...