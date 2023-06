Verini Pd | ' Non si usi la morte di Berlusconi per una guerra alla magistratura'

... per riaprire guerre tra politica e magistratura delle quali l'Italiasente proprio il bisogno". Così il senatore del Partito democratico Walterin una nota.Anche il senatore umbro del Pd Walterha espresso il suo cordoglio: 'Un abbraccio forte a ... quando capitava di incontrarci a qualche manifestazione o iniziativa alla quale leimancava mai."...Va più a fondo il suo ex braccio destro Walter: la scomparsa "ci può far dimenticare le sue responsabilità politiche, i suoi conflitti di interesse". Indimenticabili sono anche i governi ...

Avversario e non nemico. Intervista a Walter Verini Radio Immagina

Ci auguriamo davvero, infine, che l’annuncio di un Consiglio dei Ministri sui temi della giustizia fissato per dopodomani e `dedicato a Berlusconi´ non sia occasione per provvedimenti laceranti, per ..."Un abbraccio forte a Romano Prodi, per la perdita di Flavia, una donna davvero speciale" arriva dal senatore del Pd Walter Verini. (ANSA) ...