“Vergogna | è uno schifo” Silvio Berlusconi | ad Arcore la scoperta choc dopo la sua morte

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 13 giugno 2023) A 24 ore dalladic’è sempre grandissima tristezza in Italia per l’addio all’ex presidente del Consiglio, scomparso a 86 anniuna leucemia mielomonocitica cronica. Ma non tutti sembrano però dispiaciuti della sua dipartita, infatti è scoppiata la bufera nelle scorse ore per un annuncio fatto sui social da un circolo, che ha scatenato la reazione furibonda di tutti coloro che apprezzavano le gesta del Cavaliere. Il mondo della politica, dello sport e della televisione si è mostrato abbastanza compatto nell’esprimere tutto il loro cordoglio per ladi. Ma c’è chi invece non è apparso distrutto dal dolore, anzi, ne ha approfittato per organizzare un evento che ha fatto imbestialire tantissima gente. Su Facebook è ...