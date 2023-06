Vasco Rossi in il Supervissuto | una serie prodotta da Netflix

(Di martedì 13 giugno 2023)si racconta in una nuova docu -targatae lo fa ripercorrendo la sua vita, come uomo e come artista internazionale, dai suoi esordi fino al 2020, anno in cui è stata girata la mini ...

Eppure il sottotitolo della serie 'Voglio una vita come la mia' sembra annunciare che, come siamo soliti conoscere, non si pente di niente e rifarebbe tutto allo stesso modo, ancora una volta, ...arriva su Netflix con la docu - serie Il Supervissuto: tutti i dettagli sul nuovo progetto dedicato al rocker di Zocca. " Io non sono solo un sopravvissuto, io sono un supervissuto ". Con ...Gli appuntamenti di "Musica in Villa" del Circolo Nuraghe continuano venerdì 23 giugno con la band Radiokom Modena (cover di) e venerdì 30 giugno con gruppi musicali locali In caso di ...

"VASCO ROSSI - IL SUPERVISSUTO": la serie segue Vasco nei luoghi più importanti per lui, da Zocca, sua città natale, a Los Angeles e ancora ...Netflix ha annunciato ufficialmente una docuserie dedicata a Vasco Rossi il cui titolo è Il Supervissuto. Si tratta di un documentario in cinque puntate che racconta la vita spericolata e l’iconica ca ...