“Vasco Rossi – Il Supervissuto” | la docu – serie sull’artista

Leggi su 361magazine

(Di martedì 13 giugno 2023) Suddivisa in 5 episodi Dopo l’anteprima, presentata, in occasione della tappa del concertoLIVE a Bologna, Netflix annuncia– Il. Nel teaser trailer un assaggio della nuova, in 5 episodi, che fornirà un accesso senza precedenti alla rockstar tre le più amate d’Italia. Leggi anche: Come sta Britney Spears? Il padre lancia l’allarme e per i fan sarebbe morta– Ilè stata girata, in gran parte, durante i due anni di pandemia, un momento di inaspettata pausa dai soliti, innumerevoli impegni della rockstar, un’occasione unica per trovare il tempo di guardarsi indietro e ripercorrere i momenti più importanti della sua carriera e della sua vita. La...