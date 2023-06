Varese | il marito guarda la cassiera al supermercato e la moglie le sbatte la testa contro il monitor | 49enne condannata

(Di martedì 13 giugno 2023) Il giudice di pace diFabio Del Re ha emesso una sentenza di condanna nei confronti di una donna per aver aggredito unadipendente di undi Cocquio Trevisago (). I fatti risalgono al novembre 2018, quando la signora, oggi, dopo aver notato degli sguardi fra ile l’impiegata, aggredì quest’ultima spingendole violentemente lailcon la scusa dillare lo scontrino, facendola svenire. I medici assegnarono cinque giorni di prognosi alla vittima per “cervicalgia post traumatica” e “contusione frontale”. La condanna prevede un’ammenda di mille euro oltre a una provvisionale di altri mille euro di risarcimento, in attesa di una più precisa ...

... di origine sudamericana ma residente a Cocquio Trevisago , provincia di, ha spinto la testa di una giovane cassiera del supermercato contro un monitor solo per aver guardato suo. Come ...Nota forse anche dell'altro, un'occhiata del. E al momento di pagare la cliente comincia a questionare. Il clima si fa incandescente fra le due donne, con gratta e vinci e lamette da barba a ...Paolo Pillitteri,di Rosilde Craxi, sorella di cotanto Bettino, per diventare sindaco di ... dalla sua Sesto Calende, dove non c'erano slogan, dove non c'era unada bere. La sua parabola ...

E' bastata un'occhiata di traverso per scatenare una reazione violenta dettata dalla gelosia. Una donna di 49 anni, di origine sudamericana ma residente a Cocquio Trevisago, provincia ...